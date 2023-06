Fraikin propose ses précommandes

Leader européen de location de véhicules industriels et utilitaires, Fraikin annonce le lancement d’un vaste programme de précommande de véhicules lui permettant de garantir, malgré un contexte d’approvisionnement difficile, des délais de livraison plus raisonnables face aux attentes de ses clients.

Face à un contexte sans précédent pouvant provoquer des retards significatifs dans les délais de livraison des véhicules commandés, Fraikin souhaite proposer à ses clients une alternative. Celle de pouvoir bénéficier d’une livraison dès cet automne sur une sélection de 325 véhicules équipés des dernières technologies et de fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur d’activité.

Si jusqu’à présent les contrats étaient signés par avance afin de passer commande auprès des constructeurs, le loueur souhaite avec cette opération permettre à ses clients de profiter d’une livraison à court terme et leur montre son engagement à les soutenir et à répondre à leurs besoins. Ce sont ainsi 10 catégories de véhicules, du 12T frigorifique au 26T plateau grue en passant par des tracteurs de plus de 36T, qui peuvent être commandées dès à présent et qui seront livrées à partir de septembre, selon un planning défini à l’avance.

« En tant qu’acteur incontournable du transport routier en France et en Europe, nous savons combien il est important de répondre aux besoins immédiats de nos clients, surtout dans des contextes particulièrement compliqués comme celui que connaît le marché actuellement. En précommandant ces 325 véhicules, nous souhaitons garantir à nos clients l’accès rapide à une flotte de qualité pour leurs activités » déclare Olivier Dutrech, Directeur Innovation et Fraikin Business Solutions.