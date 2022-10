Fraikin se refinance pour 1,45 milliard d’euros

Leader européen de location de véhicules industriels et utilitaires, Fraikin annonce que son programme de titrisation, pour le financement de sa flotte, a été refinancé avec succès, en décembre dernier, pour une période de 3 ans et un montant d’engagements de 1,45 milliard d’euros.

Dans le cadre de cette nouvelle transaction, le fonds commun de titrisation (FCT) Eurotruck Lease permet le refinancement de véhicules détenus par Fraikin Assets, filiale à 100 % du groupe, à travers l’émission de plusieurs tranches seniors et mezzanines. Ce nouveau programme confirme la stratégie de financement, via un programme de titrisation, en permettant à l’entreprise d’intégrer et de refinancer la flotte de sa filiale Via Location, acquise en octobre 2020.

« Nous sommes très satisfaits de cette opération qui nous permet de poursuivre notre développement sur les marchés français, anglais et espagnol. Ce nouveau programme vient également en support de la stratégie de Fraikin, qui doit nous permettre de renforcer notre position de leader de la location full service de véhicules utilitaires et industriels, grâce à des solutions de mobilité efficaces, durables et respectueuses de l’environnement », souligne Yves Pétin, président-directeur général de Fraikin.

Avec cette transaction, le loueur continue d’assurer le financement pérenne de sa flotte et sa croissance en France, au Royaume-Uni et en Espagne. La structuration et la mise en œuvre de cette opération ont été portées par les banques Bank of America et Barclays. La mise en place et la gestion du nouvel FCT ont été confiées à la société Equitis Gestion (membre de IQ-EQ), agissant en tant que société de gestion et fiduciaire. La fonction de dépositaire a été confiée à Société Générale Securities Services.