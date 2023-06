France 2030 : huit nouveaux projets de mobilité routière automatisée et connectée

Dans le cadre du plan France 2030, le gouvernement vient de révéler les huit projets retenus dans le domaine des Mobilités routières automatisées, infrastructures de services connectées et bas carbone.

Roland Lescure, ministre chargé de l’Industrie, Jean-Noël Barrot, ministre chargé de la Transition numérique et des Télécommunications et Clément Beaune, ministre chargé des Transports, ont annoncé, le 26 mai dernier, les lauréats de l’appel à projets Mobilités routières automatisées, infrastructures de services connectées et bas carbone.

Lancée en octobre 2021, l’opération a pour objectif de soutenir le développement d’une offre souveraine de systèmes, de composants et de services favorisant la mobilité routière automatisée, connectée et bas carbone.

Ces projets représentent un investissement industriel de 80 millions d’euros, dont près de 44 millions d’euros de soutien public dans le cadre de France 2030. Rappelons que le plan France 2030 doit permettre la production de 2 millions de véhicules zéro émission par an et le développement d’une mobilité sobre, souveraine et résiliente. Pour atteindre ces objectifs, 3,6 milliards d’euros sont prévus.

Les huit projets lauréats concernent des pilotes de services de transport automatisé de voyageurs :