France Hydrogène témoigne du développement de la filière

Avec 31 % des émissions nationales de gaz à effet de serre (GES), le secteur du transport est le premier émetteur de GES du pays. Le transport routier de marchandises pèse quant à lui pour 20 % des GES du transport français et représente près de 40 millions de tonnes équivalent de CO2. Cette filière représente donc un levier essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique. Les objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les poids lourds fixés à -15 % en 2025 et -30 % en 2030 par rapport à 2019 imposent aux constructeurs d’accélérer leur transition.

Parallèlement à cela, le secteur du poids lourd est soumis à des contraintes opérationnelles fortes, et requiert pour de nombreux usages, des autonomies élevées et des temps de recharge courts. La technologie électrique à hydrogène répond à ces contraintes tout en proposant une solution zéro émission à l’échappement. L’hydrogène adresse l’ensemble des segments d’usages du transport de marchandises, en complémentarité à l’électrique à batterie qui répond aux besoins les moins contraints. Lorsque les contraintes logistiques sont particulièrement fortes - kilométrage élevé, haute charge utile nécessaire ou encore temps limité pour la recharge - l’hydrogène est la solution zéro émission à l’échappement la plus adaptée.

Portée par des stratégies nationale et européenne ambitieuses, la filière hydrogène connaît une forte accélération et est en pleine industrialisation de ses solutions. Les constructeurs européens se saisissent de la technologie hydrogène et s’engagent pour livrer les premières pré-séries de camions dès 2023-2024 avant la production en série annoncée pour 2026-2028. En parallèle, le réseau de distribution de l’hydrogène se développe pour couvrir progressivement les grands axes régionaux puis les corridors européens RTE-T notamment et ainsi atteindre les objectifs fixés par la règlementation AFIR.

« L’enjeu est grand et les objectifs sont ambitieux. Pour décarboner le secteur du transport de marchandises, l’hydrogène offre une réponse adaptée à la fois aux contraintes opérationnelles et environnementales auxquelles sont soumis l’ensemble des acteurs. Les initiatives qui voient le jour mettent en évidence la nécessité d’efforts de concertation et de coordination entre les acteurs publics et privés, aussi bien au niveau national qu’au niveau européen. Tout doit être mis en œuvre pour favoriser l’émergence d’une filière européenne compétitive et accompagner cette dynamique de déploiement. Nous devons agir dès maintenant pour accélérer la décarbonation d’un secteur qui joue un rôle majeur dans la lutte contre la pollution et dans le même temps, un rôle essentiel pour le développement de la mobilité hydrogène. Nous avons conçu ce Livre blanc pour informer et accompagner les acteurs de la chaîne logistique du transport de marchandises souhaitant s’engager vers cette solution zéro émission. » déclare Valérie Bouillon-Delporte, première vice-présidente de France Hydrogène et coordinatrice de son groupe Mobilité.