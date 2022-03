France Logistique et l’Ademe signent une convention de partenariat

Par le biais de cette convention, France Logistique et l’Ademe s’engagent à accompagner la filière dans l’accélération de sa transition écologique et à identifier ses nouveaux besoins.

« Ce partenariat nous permettra d’être encore au plus près des acteurs de la logistique et d’être à leur écoute pour les soutenir dans leur transition écologique. Les défis à relever pour ce secteur sont nombreux et vont au-delà du seul sujet du transport. Avec France Logistique, nous pourrons mobiliser l’écosystème et faire émerger des innovations tant matérielles, numériques qu’organisationnelles pour accélérer ces indispensables transitions », expose Arnaud Leroy, président-directeur général de l’Ademe, tandis que Anne-Marie Idrac, présidente de France Logistique, rappelle que « la filière des transports de marchandises et de la logistique est déjà engagée sur la transition écologique, notamment par le biais de dispositifs pilotés par l’Ademe comme les programmes CEE, EVE ou InTerLUD ».

Une convention clairement focalisée sur l’environnement

Les engagements de cette convention concernent notamment :

- l’identification conjointe des domaines d’expérimentation, de recherche ou d’innovation qui pourraient faire l’objet d’accompagnement technique et financier de l’Ademe, notamment par le biais d’appels à projets.

- le lancement de nouvelles études sur les sujets émergents concernant tant l’implantation logistique, la transition énergétique des véhicules, les modes massifiés, la meilleure utilisation des outils numériques ou les cas d’usage en logistique urbaine (dont la cyclologistique).

- des actions d’information, de communication ou de mobilisation des acteurs pour diffuser les bonnes pratiques écologiques et favoriser la création de communs, comme les programmes CEE, le référentiel RSE en transports et logistique ou la Fabrique de la Logistique.