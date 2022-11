France Pare-Brise ouvre son 500e centre

Filiale du groupe Saint-Gobain, France Pare-Brise qui, rappelons le, a été élue meilleure enseigne de réparation de vitrage automobile 2022 dans la catégorie « Qualité de service » dispose d'un maillage national efficace avec une présence dans toutes les villes françaises de plus de 30 000 habitants. Une présence que la société souhaite renforcer en axant son développement dans les plus petites villes de l’hexagone.

« Notre montée en puissance sur le territoire national répond aux objectifs fixés en 2021, nous comptions alors 400 centres. C’est 100 centres ouverts en à peine un an, tout juste à la sortie de la crise sanitaire. Cela prouve le dynamisme et la pérennité du réseau tout en répondant à nos engagements de proximité et de maintien de la mobilité de nos clients. » indique Pierre-Yves Desjeux directeur général de France Pare-Brise.

C’est Julien Malézieux et sa compagne Bebiana Caetano qui ont ouvert ce dernier centre de la marque et qui sont aujourd’hui à la tête de 4 centres et 3 points de proximité France Pare-Brise. Ce nouveau centre associe les activités automobiles (tourismes, 4x4, camionnettes BtoB/BtoC), industrielles (poids lourds, génie civil, agricoles) et grands comptes. Les équipes dédiées accompagnent et répondent aux besoins des automobilistes et des transporteurs tout en assurant la continuité de leur mobilité avec le prêt de véhicule de courtoisie, le convoyage ou encore la pose à domicile.