France Pare-Brise repasse à la télé

France Pare-Brise revient sur les écrans avec de nouveaux spots publicitaires réalisés comme les précédents par l’agence R2. Ces trois nouvelles vidéos ont pour vocation, sur un ton toujours aussi humoristique, de mettre à l’honneur les services proposés par l’enseigne : l’agrément assurances, le prêt d’un véhicule de courtoisie et le recalibrage de la caméra du système Adas.

Cette campagne s’intègre dans une stratégie globale du spécialiste, avec un objectif double de réassurance et de notoriété permettant ainsi d’assurer une visibilité forte aux 549 centres de la marque et de mieux faire connaître leurs services aux usagers. Débutée le 27 mars, la nouvelle campagne s’achèvera le 2 juillet sur BFM TV, RMC Story et RMC Découverte autour de leurs émissions emblématiques et depuis le 3 avril sur YouTube.

« Cette nouvelle campagne publicitaire vient appuyer notre stratégie centrée sur la notoriété de notre marque. Elle vise à accompagner nos adhérents dans leur activité. Avec un ton léger et notre touche d’humour décalé, nous avons misé sur la simplicité avec un message efficace... », explique Agathe Lallier directrice marketing & communication de France Pare-Brise.