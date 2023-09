France Pare-Brise soigne les assurés Ornikar

Première auto-école sur internet et beaucoup plus récemment acteur sur le marché de l’assurance automobile, Ornikar annonce un partenariat avec le spécialiste du vitrage France Pare-Brise.

Selon le contenu de cet accord, France Pare-Brise mettra à profit son expertise et son réseau national pour offrir une assistance complète aux automobilistes ayant besoin de remplacer leur pare-brise endommagé.

« Cette collaboration avec France Pare-Brise marque une étape importante pour Ornikar dans notre mission de fournir une expérience complète à nos assurés. Nous sommes en mesure d'offrir à nos clients la qualité de service et l’accompagnement de France Pare-Brise, avec l’assurance d’une mobilité ininterrompue. » explique Philippe Maso y Guell Rivet, dirigeant d’Ornikar.

Ce partenariat permet ainsi aux clients d’Ornikar de bénéficier de la garantie de la mobilité des conducteurs avec plus de 1 200 véhicules de prêt, la pose à domicile et le convoyage, la possibilité de prendre RDV immédiatement avec l’agenda en ligne qui indique la disponibilité en temps réel. Les clients bénéficieront d'un processus fluide et efficace, avec une prise en charge intégrale des formalités administratives et l’absence d’avance de frais.

« Ce partenariat avec Ornikar démontre qu’en unissant nos forces, nous sommes en mesure d'offrir aux automobilistes une gestion simplifiée, des tarifs préférentiels et une offre de mobilité complète. Notre engagement est de garantir une expérience sans tracas lors des remplacements de pare-brise, en assurant la sécurité et la tranquillité d'esprit de nos clients à chaque étape du processus. » rappelle Hadrien Fontanez, directeur commercial France Pare-Brise.