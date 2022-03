Franchise Expo Paris : les enseignes automobiles recrutent

La 40e édition de Franchise Expo Paris se déroulera du 20 au 23 mars prochains à la Porte de Versailles, six mois après la précédente édition, reportée à cause de la situation sanitaire.

Plus de 400 exposants ont d’ores et déjà confirmé leur présence pour cette édition anniversaire qui célèbrera aussi les 50 ans de la Fédération française de la franchise.

« Cette 40e édition de Franchise Expo Paris s’annonce sous les meilleurs auspices avec déjà plus de 400 exposants ayant confirmé leur présence et de nombreux nouveaux exposants. Alors que la reprise économique se confirme, cette année encore, il sera plus que jamais question de promouvoir les fondements de la franchise et permettre aux enseignes et aux futurs candidats de se rencontrer », souligne les organisateurs qui attendent plus de 25 000 visiteurs.

17 enseignes automobiles représentées dont Motrio

90 secteurs d’activités seront représentés dont l’automobile avec 17 marques (contre 32 avant crise) : Carslift (vente de VO), Color Glo (régénération du cuir), Ewigo (ventes de VO), Feu Vert, Midas, Motrio, Norauto, Point S, Protech (soins esthétiques), Rapid Pare-Brise, Renault, RestorFX (soins esthétiques), Roady, Speedy, Simplici car (ventes VO), Ucar et Wrapchamp (habillage de la carrosserie).

Selon les chiffres 2019 de la Fédération française de la franchise, la franchise automobile est représentée par 93 réseaux qui fédèrent 9 110 franchisés pour un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros.