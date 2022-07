Francis Bartholomé réélu à la tête de Mobilians

À l'occasion de son assemblée générale élective, Mobilians a réélu Francis Bartholomé pour un nouveau mandat de quatre ans (2022-2026). Fort d'un excellent bilan qui aura permis à la filière aval de se transformer et de changer de nom, Francis Bartholomé a présenté les angles forts de sa nouvelle mandature : « Consolider, transformer et transmettre ».

L'assemblée générale élective de Mobilians s'est tenue, le 30 juin, dans les locaux de l’Opco Mobilités à Boulogne-Billancourt. Francis Bartholomé a donc été réélu président national par les 239 membres de l’assemblée générale, pour un mandat de quatre ans (2022-2026). Après être revenu sur l’élan très puissant donné par le nouveau nom Mobilians et avoir rappelé les nombreuses réussites réalisées par les élus et les équipes depuis 2014, il a présenté les angles forts de sa nouvelle mandature : « Consolider, transformer et transmettre, ainsi que les axes prioritaires et évolutions de son nouveau mandat.

« Mobilians est cette alliance, ce point de repère sur des marchés marqués par l’instabilité, voire l’illisibilité, a rappelé Francis Bartholomé président réélu de Mobilians. Nous devons donc continuer à nous mettre au diapason des bouleversements qui ne manqueront pas de tout challenger. Tous nos métiers sont concernés, tous nos territoires sont impactés par autant de défis qui, à la fois, questionnent et réhaussent nos fondamentaux. C’est en transcendant ces mouvements tectoniques que nous devons réunir les conditions de réussite de la profession. »

Consolider, transformer et transmettre

Les métiers des services de l’automobile et de la mobilité sont à la croisée des chemins dans un contexte de mutation sans précédent. L’état du pays, les risques économiques et sociaux de l’automobile, qui doit opérer en moins de dix ans une transition écologique et numérique majeure, exigent d’aller plus loin. C’est une condition de développement et de prospérité des métiers.

Dans ce contexte, Francis Bartholomé a présenté ses objectifs pour sa prochaine mandature qui tiennent en trois verbes d’action : consolider, transformer et transmettre.

« Consolider » une branche forte et indépendante, en développant le travail d’équipe, en continuant à se moderniser, tout en prenant appui sur les quatre valeurs de Mobilians : proximité, confiance, sens du service et engagement, et en comptant sur des élus engagés, accompagnés et formés, avec une adaptation de la gouvernance locale et le redéploiement des moyens selon les spécificités géographiques et professionnelles.

« Transformer », parce que Mobilians, et la branche dans son ensemble, doivent être plus que jamais agiles. Être une référence en termes de qualité de services constitue un objectif prioritaire, afin de viser une satisfaction optimale de tous les métiers innovants des services de l’automobile et de la mobilité.

« Transmettre » les valeurs d’une branche solidaire et attentive à tous avec une large et constante écoute du terrain.

Le fil conducteur de Mobilians est intégré dans les statuts : « Accompagner les professionnels de la mobilité par la route sous toutes ses formes, notamment dans les évolutions de leurs métiers, et défendre les intérêts matériels et moraux individuels et collectifs de nos adhérents. Nous nous inscrivons dans une action prospective de développement durable et de promotion d’une mobilité individuelle ou partagée respectueuse des intérêts sociétaux actuels et futurs en lien avec toutes les parties prenantes ».

Une nouvelle gouvernance pour relever les défis de la prochaine mandature

Composée de femmes et d’hommes expérimentés, la nouvelle équipe est resserrée et riche de sa diversité et portera avec enthousiasme un projet construit et collectif avec une gouvernance totalement rénovée et en prise avec les métiers de Mobilians et les territoires. La nouvelle équipe nationale se compose comme suit : Francis Bartholomé (président) ; Virginie de Pierrepont (vice-présidente) ; René Cedat (vice-président délégué aux relations paritaires de la branche) ; Didier Chabrier (vice-président délégué) ; Michèle Salvadoretti (trésorière nationale) ; Sylvain Cantrel (trésorier national adjoint).

Création d'un conseil des territoires

Afin de donner encore plus de densité aux territoires dans ses organes de gouvernance, Mobilians a souhaité créer un conseil des territoires, instance de réflexion, de propositions et d’actions dont le président siège au directoire. Il se compose des présidents de chaque région. Denis Bernier a été élu président de ce conseil des territoires pour une durée de 4 ans.

Lors de son installation, le conseil de surveillance a élu Florence Gete-Praly à la présidence du conseil de surveillance, ainsi que Francis Pousse et David Ribeiro en tant que vice-présidents.