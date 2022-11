Franck Carpentier (Solera Fleet Solutions) : « Notre cœur de métier, c’est la donnée technique automobile »

Entreprise de software américaine, Solera représente plus de 6 000 personnes dans le monde ainsi qu’une présence dans plus de 100 pays. Son cœur de métier : « la donnée technique dans le secteur automobile, que ce soit la pièce, les temps de réparation ou les opérations de service », détaille Franck Carpentier, directeur des ventes internationales chez Solera Fleet Solutions. Et ceci afin de « faciliter la digitalisation de toutes les interactions des acteurs de l’automobile, que ce soit les fabricants, les assureurs, les flottes professionnelles, etc. »

>> À LIRE AUSSI : IAA 2022 : Solera lance une solution de gestion de flotte globale

S’inscrivant donc au cœur de l’écosystème, Solera parle à de nombreux acteurs de la mobilité professionnelle et propose une solution sur-mesure pour chacun d’entre eux, à l’image de son offre SmartDrive Protect, « caméra intelligente embarquée qui va analyser aussi bien le comportement chauffeur que les conditions de circulation extérieure. […] De quoi permettre au responsable de flotte, éventuellement, d’avoir des images qui vont lui permettre de se dédouaner en cas d’accident », explicite Franck Carpentier. Il faut en effet reconnaître, qu’actuellement plus que jamais, les flottes ont deux priorités : réduire leurs coûts ou optimiser leurs ressources. De ce fait, les solutions de Solera répondent à cette réalité.