François Liquier est le nouveau responsable développement réseau de Mazda France

François Liquier vient d’être nommé responsable du développement réseau de Mazda France. Il évolue donc sous la responsabilité de Nicolas Germann, directeur réseau, expérience client & IT. Il est accompagné dans ses fonctions par Mathilda Lintz, coordinatrice développement réseau, en charge de l’implantation de l’image de marque au sein des distributeurs Mazda. François Liquier a ainsi pour missions de poursuivre le développement du réseau sur le territoire et d’accompagner ce dernier dans sa montée en gamme, afin de répondre au positionnement premium de la marque. Âgé de 33 ans, il dispose d’une dizaine d’années d’expérience dans la distribution automobile grâce à ses précédentes fonctions au sein du cabinet de conseil Urban Science. Il a notamment accompagné Audi et Nissan dans la définition et l’implantation de leurs réseaux en France et en Europe.

Accompagner le développement de Mazda

François Liquier arrive dans un contexte d’élargissement de la gamme Mazda, avec de nouveaux modèles électriques et hybrides. Fidèle à sa tradition d'innovation technologique, la marque s'apprête à lancer son MX-30 en version s-Skyactiv REV. Désireuse de s’implanter sur le segment premium, la marque japonaise souhaite s’appuyer sur des partenaires prêts à s’engager avec elle sur le long terme. « La structure de notre réseau et notre couverture devront aussi être adaptés à nos enjeux de moyen terme tout en continuant de privilégier une expérience client d’excellent niveau », souligne Laurent Thézée, président de Mazda France.