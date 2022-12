François Mary est réélu à la tête du GCAP pour deux ans

Le 28 novembre 2022, le groupement des concessionnaires Peugeot (GCAP) a réélu François Mary en tant que président pour un quatrième mandat consécutif. Il officiera donc à ce poste pour deux années supplémentaires. « Je remercie vivement mes collègues pour leur confiance renouvelée à un moment charnière pour notre business, confie François Mary. L’année 2023 va être marquée par la finalisation de la négociation des nouveaux contrats de distribution et nous avons encore un très gros travail devant nous. Avec les modifications apportées à nos statuts, nous sommes désormais prêts à faire face à toute éventualité. Naturellement, nous privilégierons toujours la discussion et l’échange de bon niveau avec Stellantis comme nous le faisons au quotidien au service de nos collègues ».

Le directoire du GCAP se compose de François Mary (président), d’Olivier Varlez (vice-président), de Robert-Claude Soria et de Serge Nomblot. Ces quatre membres ont eux-mêmes coopté cinq de leurs collègues, à savoir Fabrice Picard, Pierre Chardard, Xavier Trujas, Christophe Maurel et Pierre-Marie Bretaudeau, pour travailler au niveau national avec leur secrétaire général, Jean-Pierre Pain et leur directeur général, Jacques-Edouard Daubresse.

Un groupe aux multiples activités

Outre sa casquette de président du GCAP, François May est également fondateur et président du groupe Mary qui a vu le jour en 1996 en Normandie. Il distribue les marques automobiles Peugeot, Citroën, DS, Opel, Hyundai, Skoda, Renault et Dacia, ainsi qu’une douzaine de marques de deux-roues (Mary Moto). L’opérateur a aussi diversifié ses activités en exploitant un magasin d’équipement (Maxxess), un point de vente dédié aux vélos (Cycles Deauville) et officie dans le domaine de la pièce de rechange (MDPR et AMC), ainsi qu’à la préparation VO (PrépaCar).