François Mondello, patron de la FFEA, souhaite une expertise durable et responsable

Dans le cadre d’une tribune à destination des experts en automobile, François Mondello appelle la profession à exercer de manière durable et responsable... à la demande des assureurs.

Dans le cadre de la présentation de ses vœux à la profession, François Mondello, président de la Fédération française de l’expertise automobile (FFEA), a fixé le cap de son organisation pour 2023. Le patron des experts en automobile souhaite que la profession s’inscrive dans les nécessaires enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques.

Il appelle à ce que les 4,5 millions de rapports d’expertise réalisés par an conduisent vers des solutions de réparation durable. Pour ce qui est des aspects économiques, il explique dans sa lettre que le marché de la pièce s’ouvre avec l’arrivée d’une offre équipementière et des pièces de réemploi vers lesquelles les experts devront davantage se tourner.

Pour le responsable, l’écologie pourrait conduire vers de nouveaux métiers pour la profession, en citant en premier lieu le cas de l’éco-maintenance. « Nous nous devons aujourd’hui d’anticiper l’avenir en sachant nous projeter dans des pistes complémentaires », explique-t-il. Et de citer les exemples de la sécurisation de la transaction de véhicules entre particuliers, la réalisation de bilan énergétique d’un moteur ou encore l’accompagnement sur le rétrofit.

Enfin, François Mondello demande aux assureurs d’accepter la hausse de leur coût de production qui tourne autour de 8 %. Une hausse accentuée par l’inflation. Une revalorisation des honoraires nécessaires pour accompagner les experts sur le chemin d'une expertise durable et responsable comme le demande les assureurs.

En effet, il ressort que les appels d’offres des assureurs pour l’expertise considèrent désormais la nature du parc automobile des experts, le taux de prescription en pièces recyclées et la capacité en expertise à distance (EAD) et plus globalement la dématérialisation des documents.