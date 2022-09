François Oudot (Bump) : « Notre levée de fonds servira au déploiement de 25 000 bornes d’ici à 2030 »

Start-up spécialisée dans l’implantation et la gestion de bornes de recharge rapide « clé en main » pour les professionnels et les retailers, Bump vient d’opérer une levée de fonds de 180 millions d'euros auprès de DIF Capital Partners. Une belle somme qui financera l'installation de 25 000 bornes de recharge dans l'Hexagone et en Europe au cours des huit prochaines années, comme nous le confirme le co-fondateur et P-DG de Bump, François Oudot. Mais ce n’est pas tout ! « Nos autres objectifs, c’est d’embaucher une centaine de personnes [et] de continuer à innover sur notre produit digital, selon trois axes : le premier c’est le produit digital pour les flottes afin de leur permettre de mieux maîtriser leur budget et de mieux comprendre leurs sessions de recharge ; le deuxième volet c’est donc la qualité de service ; et le troisième volet c’est l’expérience utilisateur pour les retaillers », détaille notre interlocuteur.

>> À LIRE AUSSI : Bump déploie son offre Charge On Demand Partenaire de groupes de renom comme Bolt, Marcel et retenu par des clients comme Campanille, Top Chrono ou l’expert de l’autopartage Zity, Bump entend également étoffer son écosystème de collaborations. Ainsi, « nous allons faire plusieurs annonces de nouveaux partenariats d’ici à la fin de l’année, ça va être un enchaînement. Pour le moment on ne communique pas encore dessus mais il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir ! », promet François Oudot. Ce dernier se montre toutefois dubitatif face à la politique énergétique du gouvernement « qui a choisi de plafonner le prix du pétrole et le prix de l’électricité pour les particuliers mais n’a pas plafonné le prix de l’électricité pour les professionnels. […] Nous voyons donc des clients retarder leur projet d’électrification et continuer à acheter des véhicules thermiques [car] cette incohérence du gouvernement, c’est un vrai frein à l’adoption de la mobilité électrique. »