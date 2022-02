Frederik Padovan prend la direction commerciale et marketing de Schaeffler Automotive Aftermarket France

Agé de 47 ans, Frederik Padovan a travaillé chez d’autres équipementiers automobiles tels que Hella avant de rejoindre Schaeffler en 2014. Il était dernièrement Key Account Manager Truck, Bus & Off Road pour l’Italie. Manager confirmé avec une grande expérience dans l’aftermarket automobile, son expérience est un véritable atout pour la nouvelle organisation Europe du sud de la marque.

Romain Laporte, directeur automotive aftermarket France : « Je tiens à féliciter Frederik Padovan pour son nouveau poste en lui souhaitant tout le succès voulu. Je suis convaincu que Frederik saura tirer profit de son expérience au sein du Groupe Schaeffler et de la rechange automobile afin de développer encore plus la présence de nos marques LuK, INA et FAG au sein de nos clients actuels et futurs ».