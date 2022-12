Free2move et Share Now mutualisent leur utilisation

Suite à l’acquisition de Share Now par Free2move (Stellantis) en juillet 2022, les deux entreprises mutualisent leur outil de réservation. Grâce à ce rachat, Stellantis espère atteindre les 15 millions de clients et les 2,8 milliards d’euros de revenus d’ici 2030.

C’est un aménagement qui pourrait plaire à plusieurs clients. Depuis aujourd'hui, tous les véhicules de la flotte de Share Now sont intégrés à l'application Free2move. Les clients pourront ainsi réserver une voiture pour une durée allant d’une minute à plusieurs jours sans changer d’application. Une simplicité d’utilisation qui leur permet de ne plus multiplier le nombre d’applications sur smartphone, mais qui profite également au leader de la mobilité en touchant davantage de clients. De fait, Free2move compte à travers le monde 2 millions d’usagers et 450 000 véhicules disponibles à la location, contre 3,5 millions de clients chez Share Now. Le service d’auto-partage est présent dans 16 villes européennes avec une flotte d'environ 11 000 véhicules, dont environ 3 000 véhicules électriques, soit 25 % de la flotte totale.

Vers une harmonisation des flottes

Les nouvelles voitures seront co-brandées avec le slogan « Share Now rejoint Free2move » pour valoriser cette nouvelle alliance auprès des clients et du grand public. La flotte sera composée exclusivement de véhicules modernes et électrifiés. À Paris, les clients bénéficieront des nouvelles Peugeot e-208 et Fiat 500e, tandis qu'à Madrid, des Fiat 500e s'ajouteront aux Jeep Renegade Hybrid et Peugeot e208 déjà existantes.

Cette intégration est la première phase du processus de synergie entre les services d'autopartage Free2move et Share Now à Paris et à Madrid. D'ici la fin du premier trimestre de 2023, Stellantis prévoit de fusionner l'intégralité des deux flottes dans un souci d'harmonisation. Les clients des deux services pourront ainsi profiter des mêmes véhicules.

Il s'agit d'une étape majeure dans le cadre du plan Dare Forward 2030 mené par Stellantis, visant à développer le service de mobilité de Free2move de manière rentable. Avec cette acquisition, le groupe automobile table sur un objectif de 15 millions de clients et 2,8 milliards d’euros de chiffre d'affaires d’ici 2030.