Free2move poursuit sa conquête du continent nord-américain

Face au succès du développement de Free2move Car On Demand à Los Angeles, Washington D.C, Portland, Denver et Austin (sans oublier Paris et Madrid pour l’Europe) avec plus de 3 000 demandes durant les premiers mois de mise en service, le hub de mobilité vient de s'ouvrir à de nouveaux marchés aux États-Unis, précisément en Californie. San Francisco, San Diego, San José et Sacramento rejoignent donc le réseau Free2move qui est déjà actif à Los Angeles.

Free2move Car On Demand est une solution de mobilité spécialement conçue pour les clients qui ont besoin d'un véhicule au mois et qui ne souhaitent pas s'orienter vers une location longue durée ou l'achat d'un véhicule. Le service propose ainsi une large gamme de voitures à la location (dont Jeep, Mercedes et Tesla) avec un forfait mensuel comprenant l'assurance, l'entretien, l'assistance routière 24h/24 et 7j/7 et la livraison gratuite de la voiture. Le service peut être annulé à tout moment. « Notre service est considéré comme une véritable alternative à l’achat pour 85 % de nos clients car il couvre tous les cas d’usages qu’ils soient quotidiens ou ponctuels, explique Élodie Picand, directrice ventes et marketing de Free2Move Mobilité. Nous sommes fiers du succès qu’il rencontre : nous avons réalisé en 2021, au global, plus de 110 000 demandes souscription de location avec un taux de recommandation de 97 % de la part de nos clients ». Free2Move conçoit, développe, produit et distribue des produits et des services de mobilité électrique allant d'infrastructures de recharge, abonnements mensuels, gestion du cycle de vie des batteries jusqu'à l’intégration de la technologie Vehicle-to-Grid (V2G). En deux ans, Free2Move a été adopté par 2 millions d’utilisateurs, mis à la location 400 000 véhicules, optimisés 500 000 places de parking, installés 250 000 points de recharge, et réalisé 600 000 contrats avec des entreprises.