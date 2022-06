Free2Move renforce son offre à Madrid avec 150 Jeep hybrides

Free2Move renforce son offre de véhicules à la demande à Madrid, avec l’arrivée de 150 Jeep Renegade et Compass 4xe. L’opérateur de mobilité du groupe Stellantis porte ainsi à 700 le nombre de véhicules proposés dans la capitale espagnole. Elles rejoignent une offre composée des Citroën Ami et Peugeot e-208. Les deux Jeep sont proposées en finitions Renegade Trailhawk et Compass Limited. Il s’agit de versions hybrides rechargeables, ce qui constitue une offre complémentaire pour Free2Move. En effet, la firme souhaite apporter un service supplémentaire aux citadins, avec la possibilité d’utiliser ces véhicules sur de plus grandes distances et pour des déplacements différents. L’opérateur s’ouvre aussi au transport de familles avec ces deux SUV. Une cible qui pourrait être intéressée par des locations plus longues également, afin de partir une journée, un week-end ou davantage.

Location de la minute au mois

Offrir des SUV Jeep pourrait donc permettre à Free2Move de développer ses locations de plus longue durée, puisque ces modèles sont également disponibles à la minute comme au mois. L’entretien, l’assistance et l’assurance sont intégrées dans le coût de toutes les locations. Les Jeep sont disponibles dans le centre de Madrid mais aussi en périphérie. Pour encourager les locations, Free2Move offre 20 minutes gratuites pour laisser le client se rendre jusqu’au véhicule réservé le plus proche. La motorisation hybride rechargeable de ces voitures autorise ainsi une plus grande autonomie, tout en bénéficiant toujours de la gratuité dans la zone de stationnement réglementé de Madrid. Avec ce renforcement de l’offre dans la capitale espagnole, Free2Move gère au total une flotte de 450 000 véhicules dans 170 pays.