Free2move s’ouvre à la Slovénie, la Grèce et la Roumanie

Depuis l’acquisition de Share Now par Free2move en juillet 2022, l’entreprise domine le marché européen de l’autopartage en free-floating. La marque de mobilité de Stellantis annonce son arrivée sur trois nouveaux territoires du sud-est de l'Europe à savoir la Slovénie, la Grèce et la Roumanie.

« Répondre à la demande croissante d'options de transport flexibles et durables à travers l'Europe ». Voici l’ambition de Free2move, marque de mobilité de Stellantis, qui profite d’« une accélération significative » de ses activités au printemps 2023 pour croître davantage. En effet, déjà présente en Europe, l’entreprise se développe sur de nouveaux marchés, notamment en Slovénie (lancement au quatrième trimestre 2022), en Grèce et Roumanie (lancements au deuxième trimestre 2023). Tous trois présentent « des opportunités commerciales prometteuses », selon Stellantis qui affirment avoir mené des « études de marché approfondies » concluant à ses synergies possibles.

Cette expansion s’appuie sur des partenariats avec les principaux importateurs des marques Stellantis dans ces régions. En Slovénie, Free2move s'est associé à C Automobil Import, importateur général et distributeur des marques Citroën et DS depuis 1996. En Grèce, Free2move a signé un accord avec le groupe Syngelidis, engagé dans l'importation et la distribution de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de véhicules spécialisés. Le groupe exploite 93 concessionnaires et 126 points de vente dans toute la Grèce. Enfin, en Roumanie, Stellantis fait confiance à Trust Motors Group, représenté par IMAG. L’importateur des marques Peugeot, Citroën, DS Automobile et Peugeot Motorcycle, œuvre depuis 30 ans dans la vente et l'après-vente. Les activités du groupe comprennent l'importation et la vente au détail, des services logistiques complets et diverses opérations liées à l'automobile.

Une augmentation de la flotte

« Ces marchés servent de tremplin initial à la stratégie d'expansion de Free2move », précise le groupe automobile. Free2move prévoit d'étendre ses offres au niveau mondial d'ici à 2030 et vise, d’ici à cette échéance, à introduire de nouveaux programmes qui doperont les flux de revenus des concessionnaires grâce aux services de location, d'autopartage et d'abonnement. En outre, chaque concessionnaire partenaire de Free2move aura accès aux outils avancés de gestion de flotte de la marque et bénéficiera d'une assistance dédiée de la part de l'équipe de l'entreprise.

Free2move s'engage à augmenter le pourcentage de véhicules à faibles émissions dans ses flottes à 60 % d'ici à 2030, puis à 100 % d'ici à 2038. Selon les données de l’entreprise, chaque voiture disponible en autopartage remplace 8 à 20 voitures privées. À ce jour les 6 millions de clients ont roulé dans l’un des 450 000 véhicules Free2move disponibles à la location (13 000 voitures disponibles en autopartage).