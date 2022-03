Free2move (Stellantis) prend le contrôle d’Opel Rent

Free2move annonce l'acquisition d'Opel Rent, précédemment détenue par Techno Einkauf GmbH et Verband deutscher Opelhändler (VDOH) Wirtschaftsdienst GmbH : « Cette opération accélère la croissance de Free2move tout en élargissant la flotte et la gamme de services proposés en Allemagne et en Autriche ».

Un réseau de 1000 agences à exploiter

Lié au groupe Stellantis, l’opérateur de mobilité à la demande (à minute, à la semaine, au mois) s’ouvre de facto un important potentiel de croissance via plus de 1000 agences en Allemagne et en Autriche. En effet, Opel Rent dispose d’une notoriété et d'un réseau bien établis en Allemagne où elle exploite des flottes diversifiées, qui incluent des véhicules électriques.

« Nous sommes impatients d’offrir à nos clients sur ces marchés plus d’options de location de véhicules, adaptées à chaque cas d’usage pour répondre aux besoins individuels. L'équipe d'Opel Rent, avec son expertise et ses compétences, nous aidera à atteindre ces deux objectifs », commente Alexander Momm, responsable des opérations en Allemagne et en Autriche chez Free2move.

Free2move en chiffres clés

2 millions d’utilisateurs

450000 véhicules en location

500000 places de parking

250000 points de recharge en Europe

620000 contrats entreprises

170 pays (dont les Etats-Unis)