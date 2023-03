Freedom of Mobility Forum. Stellantis lève le voile sur les intervenants

Le « Freedom of Mobility Forum », initié par Stellantis et géré par Wavestone, sera diffusé sur internet le 29 mars à partir de 14h30. Cette conférence a pour objectif de débattre sur les coûts environnementaux, sociaux et financiers, d’une mobilité accessible et durable.

L’événement se précise. À quelques jours de la tenue du « Freedom of Mobility Forum » qui aura lieu le 29 mars en direct sur internet, Stellantis et Wavestone apportent davantage de précisions. Six participants, issus de plusieurs pays, ont été sélectionnés. Il s’agit de :

Carlos Tavares (Portugal), PDG Stellantis ; coprésident du conseil consultatif du Forum sur la liberté de mobilité

(Portugal), Temilade Salami (Nigeria), fondateur d'EcoChampions ; membre de l'UNESCO SDG4Youth

(Nigeria), fondateur d'EcoChampions ; membre de l'UNESCO SDG4Youth Yamina Saheb (Algérie), Auteur du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ; Analyste principal des politiques énergétiques, OpenExp

(Algérie), Benjamin Welle (Etats-Unis), d irecteur, Transport intégré et innovation, WRI Ross Center for Sustainable Cities

(Etats-Unis), d Måns Nilsson (Suède), d irecteur exécutif, Institut de l'environnement de Stockholm

(Suède), d Devesh Shah (Inde), PDG Grassroot Trading Network pour les femmes

De par leurs fonctions au sein de la société, ils seront la voix du monde de l’entreprise, de la jeunesse, du climat, de la société civile, de l’emploi et du dialogue social.

Pendant deux heures, sous l’animation de Cecilia R.,Edwards, tous les intervenant sont appelés à débattre sur le thème suivant : « Dans un monde décarboné, la liberté de mobilité ne sera-t-elle accessible qu’à quelques privilégiés ? ». Ce débat sera une discussion ouverte sur les faits, les enjeux, les solutions pour préserver la liberté de mouvement pour tous et ce, dans un contexte de changement climatique et d’un monde décarboné. À l’issue du débat, le Freedom of Mobility Forum publiera les principales conclusions sur sa plateforme digitale.