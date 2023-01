Freedom of Mobility Forum : Stellantis organise son propre lobbying sur la mobilité et le changement climatique

Après avoir quitté l'association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) l'an passé, Stellantis avait annoncé vouloir constitué un forum participatif pour aborder les problématiques de mobilité dans un contexte de changement climatique. Cette rencontre baptisée "Freedom Mobility Forum", qui s'apparente à un outil de lobbying, verra le jour officiellement le 29 mars 2023 à travers un événement digital et participatif. Rappelons qu'en Europe, la fin du véhicule thermique, au profit du véhicule électrique, est prévue pour 2035.

Le 29 mars 2023, à l'occasion d'un évènement digital, Stellantis va lancer une conférence en ligne : le "Freedom of Mobility Forum" pour créer des échanges entre les scientifiques, les pouvoirs publics, les acteurs automobiles, etc. « Il faut peser sur la transition énergétique loin de tout dogmatisme, sur la base de faits incontestables pour alimenter nos réflexions et guider nos choix », avait déclaré récemment Carlos Tavares CEO de Stellantis, en soulignant aussi que l’accessibilité du véhicule électrique doit être préservée.

Sept membres pour un conseil consultatif

Le "Freedom of Mobility Forum", initié par Stellantis et géré par Wavestone en tant que tierce partie neutre, vient d'annoncer, le 24 janvier 2023, les noms des sept membres de son conseil consultatif. Ce conseil consultatif est composé d’un groupe d’experts divers, multiculturel venant de différentes régions du Monde et interdisciplinaire.

Le conseil consultatif sélectionnera le thème du débat de 2023, parmi les principaux enjeux de mobilité auxquels sont confrontés les citoyens aujourd’hui. Diversifié, multiculturel et interdisciplinaire, ce conseil est composé de 7 membres experts représentant les secteurs de la mobilité, de l’énergie, et de la technologie, le monde universitaire, les sciences, la jeunesse et la société civile.

Un évènement digital le 29 mars 2023

Le premier débat public du « Freedom of Mobility Forum » aura lieu le 29 mars 2023 à 14h30 CET / 8h30 EST. Cet événement digital fera intervenir un cercle de débatteurs qui partageront une approche à 360° et factuelle, visant à préserver la liberté de mouvement des citoyens face aux enjeux du réchauffement climatique mondial.

"Au-delà des approches idéologiques, ce débat annuel s’appuiera sur une approche interdisciplinaire et basée sur des recherches intégrant toutes les dimensions importantes de la liberté de mouvement : sociales, économiques, physiques et environnementales", déclare Stellantis dans son communiqué.

Les conclusions de chaque Forum seront publiées sur la plateforme en ligne, y compris les étapes concrètes suivantes que les parties prenantes pourront engager dans leurs domaines respectifs. Cette plateforme proposera également différentes informations et des contenus pertinents, qui seront diffusées entre chaque édition annuelle du Forum.

Pour suivre le Forum, rendez-vous sur: www.freedomofmobilityforum.org/en/follow-us.