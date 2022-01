FreeNow a plus que doublé sa flotte de véhicules électriques en 2021

Le fournisseur de services de mobilité, né en 2019 d'une joint-venture entre BMW et Daimler Mobility, annonce avoir plus que doublé sa flotte de véhicules électriques et quasiment triplé le nombre de trajets effectués avec ses véhicules l'an passé. Il poursuit ainsi ses objectifs de neutralité carbone et conclut une année 2021 en ligne avec sa stratégie Make a Move.

Dans ce contexte politique, économique et social tourné vers la transition énergétique, FreeNow dresse le bilan d'une année 2021 électrifiée avec une part des trajets en véhicules électriques qui a presque triplé (+ 180 %). La grande majeure partie de ces courses VTC ont été effectuées en Île-de-France, région où la plateforme de mobilité dispose de la plus grande flotte de chauffeurs partenaires roulant en voitures électriques, une option également disponible à Lyon et à Nice depuis cet été. Pour encourager cette pratique, l'entreprise a noué des partenariats notamment avec la RATP et Shell, afin de permettre à ses chauffeurs partenaires d'accéder de manière privilégiée et à des tarifs négociés à des bornes de recharge rapide au cœur de Paris. Ainsi, FreeNow a augmenté sa flotte de VE de 129 % quand le nombre de chauffeurs actifs au volant d’un véhicule électrique affiche une hausse de 72 %. Son objectif est de dépasser 50 % de courses en véhicule électrique d’ici à 2025 pour atteindre le net zéro carbone en 2030.

« Nous sommes fiers des progrès que nous réalisons dans la promotion de modes de transports électriques. Nous savons également que nos utilisateurs attendent des services toujours plus flexibles, adaptés à leurs besoins et respectueux de l’environnement. C’est pourquoi nous allons continuer à encourager tous nos chauffeurs partenaires de France à faire le saut vers l’électrique et à proposer toujours plus de solutions de micro-mobilité », commente Dimitri Tsygalnitzky, directeur général de FreeNow France.

FreeNow, toujours plus multi-modale

Toutefois, la flotte VTC (anciennement Kapten) ne représente qu'une partie de l'activité de la plateforme de mobilité. Au total, ce ne sont pas moins de 11 000 nouveaux engins zéro émission qui ont été intégrés au cours de l'année grâce à différents partenariats avec des acteurs de la micro-mobilité. Aujourd'hui, la flotte d'engins verts FreeNow se compose de :

83 % de trottinettes électriques (Tier et Voi),

13 % de scooters électriques (Cooltra),

3 % de voitures électriques en libre-service (ShareNow),

et 1 % de vélos électriques (Tier).

En 2022, son développement se poursuivra grâce à de nouveaux partenariats, comme celui de Dott annoncé en novembre dernier et qui devrait faire croître rapidement la part des trajets en VAE (vélo à assistance électrique).