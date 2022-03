Freenow lance sa première grande campagne de communication

Freenow lance sa première grande campagne de marque en Europe et en France, afin de rappeler son statut d’application de multi-mobilité et de stimuler la demande pour ses prestations.

Freenow lance sa première campagne de marque 360° qui empreinte une approche TTL (Through the line), permettant à la marque de s’engager avec son audience en de multiples points, combinant un plan de communication de masse (ATL) à un dispositif sur des canaux plus ciblés. Il s’agit d’une campagne globale, donc paneuropéenne (France, Allemagne, Espagne, Irlande, Pologne, Roumanie, au Royaume-Uni et au Portugal).

Affirmer son positionnement sur la multi-mobilité

L’objectif est notamment de bien asseoir sa position d’application de multi-mobilité permettant de réserver VTC, vélos électriques, trottinettes électriques, scooters électriques et voitures en autopartage.

Pour orchestrer cette campagne, Freenow a fait appel aux agences Rothco pour la partie créative, N.A.S.A et Właściwi Ludzie pour l’adaptation de la campagne aux différents marchés en Europe, et enfin KR Wavemaker pour l’achat média en France. Le dispositif média est complet et sera déployé sur plusieurs médias : télévision segmentée, radio, OOH, DOOH et digital.

En outre, afin de stimuler la demande, un code promotionnel est mis en place jusqu’au 30 avril 2022, offrant 20 euros de réduction à utiliser sur les deux premiers trajets effectués via l’application.

3 millions d’utilisateurs en France

Rappelons que Freenow, dirigé par Marc Berg, revendique plus de 54 millions d’utilisateurs, répartis dans 16 pays et 170 villes différentes, et bénéficie du soutien du groupe BMW et de Mercedes-Benz Mobility. En France, Freenow est implanté à Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Nice, Lille et Toulouse, pour quelque 3 millions d'utilisateurs, 30000 conducteurs partenaires et 3500 entreprises clientes sur le segment du BtoB.

A lire aussi : FreeNow a plus que doublé sa flotte de véhicules électriques en 2021