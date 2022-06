Freenow permet aussi de réserver des taxis

L’éventail de services disponibles sur la plateforme Freenow ne cesse de s’élargir. Après la location de trottinettes Dott ou encore l’autopartage avec Share Now, Freenow a décidé d’agréger sur un même outil les VTC et les taxis, ceci afin de « créer de nouvelles synergies, tant au service des chauffeurs que des utilisateurs », avance l’application.

Partenaire de nombreux opérateurs de mobilité tels que Tier, VOI et Cooltra, Freenow décline ainsi un modèle fonctionnant déjà au Royaume-Uni, en Allemagne et au Portugal. La plateforme de mobilité multimodale espère d’ailleurs intégrer plusieurs milliers de chauffeurs de taxis partenaires en 2022 pour, de ce fait, « répondre aux besoins de nos utilisateurs en matière de multi-mobilité », justifie Dimitri Tsygalnitzky, directeur général chez Freenow France. Les chauffeurs auront alors facilement accès à des milliers de clients potentiels, efficacement répartis en fonction de leur localisation. Les clients, eux, auront le choix entre différents modes de paiement mobile autres que les espèces ou de la carte bancaire – sans oublier la fonctionnalité « chauffeur préféré ».

Rapprocher deux professions en rivalité

De même, « nous sommes également les premiers en France à y réunir chauffeurs de VTC et de taxis. Il s’agit d’une avancée incontournable au bénéfice de tous, qui nous permet de faire un nouveau pas vers la mobilité de demain ». Une réunification de deux « frères ennemis » au bénéfice de la flexibilité de transport pour tous donc, puisque, comme cela a été observé dans plusieurs pays en Europe, « l’intégration conjointe des taxis et des VTC sur une même application aboutit à une meilleure disponibilité et une plus grande flexibilité de service », affirme Freenow. À Berlin, par exemple, le rythme de croissance des demandes de courses a augmenté de 17 % et le taux de prise en charge a augmenté de 2 à 3 points avec l'intégration des deux options sur la plateforme commune.