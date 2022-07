Freinage : Brembo s’associe à Gold Phoenix

Brembo et Gold Phoenix investissent 35 millions d’euros dans une co-entreprise de fabrication de plaquettes de frein en Chine.

L’italien Brembo et le chinois Gold Phoenix ont signé un accord pour la mise en place d’une co-entreprise, détenue à parts égales, dédiée à la production, à grande échelle, de plaquettes de frein pour le marché de l’après-vente.

Shandong BRGP Friction Technology, implantée dans l'est de la Chine, devrait commencer ses activités début 2023. L'investissement global des deux entreprises est d'environ 35 millions d'euros sur les trois prochaines années.

L’usine se concentrera sur le développement de produits innovants de qualité supérieure, notamment en termes de performance, de confort, de durabilité et de viabilité, dans le but d'anticiper les défis de l'électrification et de la conduite autonome. La production concernera les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers comme lourds.