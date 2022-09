Freinage et liaison au sol : comment le véhicule électrique change la donne selon DRiV

En raison d'un poids plus élevé et d'un centre de gravité plus bas, le véhicule électrique demande des pièces de liaison au sol et de freinage adaptées. Explications données par l’équipementier DRiV.

Pour les équipementiers automobiles, le passage à l’électrique est un défi, notamment pour ceux dont le catalogue propose entre autres des pièces en lien avec le moteur thermique. Il leur faut recentrer leurs offres et capitaliser sur leurs autres gammes de produits. C’est le cas du groupe DRiV, fabricant de pièces de liaison au sol, d’amortisseurs et de plaquettes de frein. L’industriel espère bien tirer profit de ce qui caractérise les véhicules électriques (VE) pour mettre en avant la qualité de sa production.

DRiV explique que le poids et le positionnement des batteries des véhicules électriques exercent une pression supplémentaire sur le châssis. Une opportunité pour le fabricant qui propose déjà plus de 2 000 pièces de direction et de suspension conçues spécifiquement pour les véhicules hybrides et électriques. Il s'agit notamment des bras de suspension MOOG fabriqués à partir de matériaux en aluminium à haute résistance, combinés à des traitements de surface spécifiques qui renforcent la résistance et la durabilité.

Toujours selon DRiV, avec la diminution des vidanges et autres services spécifiques aux véhicules thermiques, l’entretien des freins va revêtir plus d'importance pour les ateliers et leurs fournisseurs. Malgré les inquiétudes soulevées quant à la réduction de l'usure des plaquettes due au freinage régénératif, l’équipementier explique que la disponibilité des technologies de freinage spécifiques aux VE permettra en réalité aux ateliers indépendants de gagner de nouveaux clients au détriment des concessionnaires.

Et d’exposer que les VE imposent des contraintes importantes aux composants du système de freinage. En raison du poids des packs de batteries, par exemple, les plaquettes de frein doivent fournir une puissance de freinage supérieure. En outre, les accélérations nettement plus vives sont susceptibles d’augmenter l'incidence des arrêts brusques et violents, d’où la nécessité d’un freinage très performant.

Aussi, le bruit et les vibrations des freins constituent les principaux motifs de plaintes des conducteurs auprès des ateliers. Étant donné le fonctionnement quasi silencieux des véhicules électriques , les grincements de freins et autres bruits seront beaucoup plus évidents pour leurs propriétaires.

Un freinage mois sollicité mais plus puissant

De plus, le freinage régénératif réduisant le nombre de fois où le matériau de friction entre en contact avec le disque de frein, la plaquette peine à atteindre une température de fonctionnement idéale. Ainsi, la formulation du matériau de friction doit offrir une plus grande cohérence et une meilleure stabilité sur une fenêtre thermique comparativement large. C’est ce que propose la technologie FUSE + proposée par la marque Ferodo de DRiV.

L'utilisation d'un liquide de frein approprié est également essentielle. Les mêmes caractéristiques affectant la conception des plaquettes de frein nécessitent un liquide de frein DOT 5.1 adapté, offrant des points d'ébullition secs et humides plus élevés, une meilleure protection contre la corrosion, une conductivité plus faible, un pouvoir lubrifiant exceptionnel et une faible viscosité.