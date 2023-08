Freinage : TMD Friction change d’actionnaire pour assurer sa croissance

Après avoir passé 12 ans au sein du groupe japonais Nisshinbo Holdings, TMD Friction devrait être prochainement repris par le fonds allemand Aequita avec la promesse de faire de l’industriel un groupe plus solide, plus rentable, en croissance.

L’équipementier spécialisé dans les pièces de freinage, TMD Friction (marques Textar, Mintex, Don, Pagid, Cobreq, Bendix et Nisshinbo), change d’actionnaire et passe sous le giron du groupe d’investissement international allemand Aequita. Le fabricant était détenu depuis 2011 par le conglomérat japonais Nisshinbo Holdings.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.

Aequita possède dans son portefeuille d’autres équipementiers automobile que sont IFA (arbres de transmission), Signata (mécatronique), Meteor (étanchéité) et Willi Elbe (direction et transmission). L’ensemble génère un chiffre d’affaires de plus de deux milliards d'euros.

« Cette opération arrive exactement au bon moment pour TMD, et nous ne pourrions avoir de meilleur partenaire qu'Aequita. Elle nous offre l’opportunité de gérer nos activités de manière indépendante tout en renforçant notre compétitivité, en poursuivant notre propre transformation et en développant notre position en tant que fournisseur de confiance de solutions de friction auprès d'un portefeuille diversifié aussi bien en première monte qu’en rechange automobile » a déclaré David Baines, président-directeur général de TMD Friction.

TMD Friction compte 13 sites de production dans 12 pays. Il a fait faillite fin 2008. Le rachat par l'équipe de direction de TMD et l'investisseur Pamplona Capital Management en 2009 a assuré la pérennité de l'entreprise qui produit tous les jours un million de plaquettes de freins.