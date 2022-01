FRPA affiche de belles progressions en 2021

La plateforme de recherche et de vente de pièces de réemploi a enregistré une année 2021 record en termes d'adhérents réparateurs et déconstructeurs, en demandes de pièces, en réponses apportées aux réparateurs ainsi qu'en chiffre d'affaires généré par les déconstructeurs.

FRPA, plateforme de recherche et de vente de pièces de réemploi, se félicite de ses résultats de l'année dernière qui enregistre une hausse de chiffre d'affaires généré de 25%. En 2021, 3 500 réparateurs ont rejoint la plateforme (+46% par rapport à 2020), qui compte à ce jour plus de 11 000 réparateurs et plus de 80 déconstructeurs implantés en France. En tout, 30 millions d'euros de demandes de pièces sont passées via la FRPA en 2021, soit une hausse de 29% par rapport à 2020.

Le panier moyen est estimé à 166 euros, avec 80% des demandes satisfaites. Les pièces les plus demandées sont les pièces de carrosserie, puis les pièces mécaniques et autres comme les pneus, jantes, sièges, etc. Parmi les meilleures progressions par rapport à 2020, on retrouve les moteurs (+64%) et les boîtes de vitesses (+47% de demandes). L'âge moyen des véhicules liés aux demandes de pièces est de 12 ans, un âge qui ne varie pas par rapport à 2020.

Pour l'année 2022, FRPA se fixé des objectifs ambitieux. La plateforme vise ainsi les 15 000 réparateurs, les 150 déconstructeurs et 15 millions de chiffre d'affaires générés. FRPA a également l'ambition de s'ouvrir aux spécialistes de la réparation des Yougtimers.