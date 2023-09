FRPA s'allie à Motors Club pour simplifier le traitement des demandes

Chaque jour en moyenne, la plateforme FRPA de mise en relation entre déconstructeurs et réparateurs professionnels français en quête d’une pièce automobile d'occasion reçoit plus de 1 100 demandes. Parmi celles-ci, environ 200 concernent des moteurs et des boîtes de vitesse. Des pièces mécaniques qui sont la spécialité d’une autre plateforme, Motors Club, qui annonce disposer d’un stock de plus de 101 000 unités soigneusement rangées dans un serveur informatique. L'une des forces de ce service est qu’il repose sur une technologie permettant de trouver le match parfait – dans 99,9 % des cas, d’après les statistiques de Motors Club – entre la pièce et l’immatriculation du véhicule dans le besoin.

N’ayant pas de stock informatisé et travaillant souvent avec des déconstructeurs fonctionnant de manière plus traditionnelle, FRPA a souhaité s’associer avec Motors Club pour gagner du temps dans le traitement des demandes. Ainsi, depuis le début du mois de juillet, une passerelle a été mise en place pour que les stocks des recycleurs soient plus facilement visibles par les garagistes, carrossiers et autres concessionnaires. Ces derniers reçoivent ainsi davantage de propositions et dans de meilleurs délais. Il est plus simple pour eux de faire le tri, tout en profitant de la technologie de matching de Motors Club pour être sûrs de la compatibilité des pièces mécaniques recherchées.

Deux façons de faire qui se rencontrent

Ainsi, désormais, FRPA permet d’avoir accès à des pièces informatisées comme à celles présentes dans un parc en attente de démontage et absentes des serveurs. C’est de cette manière, sans informatisation des pièces, que fonctionnait la plateforme depuis sa création en 2014. Il reste encore de nombreux déconstructeurs qui ne renseignent pas leurs stocks dans un serveur et ne répondent aux sollicitations des garagistes qu’avec leur seule connaissance des pièces disponibles chez eux. Désormais, les deux façons de faire sont combinables.