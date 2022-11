Fruehauf dévoile une nouvelle benne à tapis roulant

Acteur majeur sur le marché de la remorque, le constructeur Fruehauf dévoile un nouveau modèle de benne. Avec un poids à vide de 7,750 tonnes et une longueur hors tout de 9,2 mètres, elle permet de transporter jusqu’à 26m3 de matière, avec un temps de déchargement de moins de 5 minutes. Dotée d'un tapis roulant, la benne Safe-Tipp est polyvalente et permet ainsi le transport de vrac, comme le sable, le gravier ou l'enrobé. La répartition de la matière est maîtrisée par le conducteur et peut être modulée en fonction de l'épaisseur souhaitée.

En outre, la nouvelle benne a été pensée pour apporter plus de sécurité : elle supprime les risques liés au levage de la caisse. La Safe-Tipp est par ailleurs dotée de quatre phares de travail à Led, présents à la fois sur les supports de feux avant et sous les traverses arrières assurent une sécurité autour de la zone de travail du conducteur. La benne est également équipée d'un avertisseur sonore de recul. La porte arrière à relevage hydraulique et à déverrouillage mécanique permet aux utilisateurs de limiter sa manipulation pour plus de sécurité. De plus, la radiocommande permet de commander le tapis et la porte depuis la cabine. Enfin, le châssis, en acier mécanosoudé, garantit plus de "robustesse". En complément la Safe-Tipp sera équipée d'un pulvérisateur sur le côté de la caisse, qui permet de vaporiser un produit antiadhérent afin de supprimer le surplus des couches d'enrobé.