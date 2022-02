Fruehauf étoffe sa gamme Maxispeed avec l’arrivée du District

Le carrossier-constructeur auxerrois Fruehauf ne cesse de conquérir des parts de marché avec sa dernière génération de remorque : la gamme Maxispeed, déclinée jusqu’alors en 2 modèles, Classic et Coiler, spécifiquement adapté aux produits sidérurgiques. Le véhicule propose 2 options : le Liftop qui offre un réglage de la hauteur de chargement et le Easy qui permet une meilleur adaptabilité du matériel à disposition des clients. Le constructeur indique que cette gamme de remorques bâchées a été pensée et conçue pour apporter un haut niveau de sécurité et fiabilité du comportement routier.

Un nouveau modèle vient enrichir la gamme : le District. Il fait la différence grâce à des essieux directeurs utilisant la technologie Tridec de Jost. Il offre un comportement optimal dans les manœuvres et répond avec agilité en milieu urbain. Son châssis robuste et galvanisé assure une tenue remarquable dans le temps.

D’une longueur standard de 13,60 mètres et d’une capacité 34 palettes, il assure un potentiel de chargement aussi important que celui du Maxispeed Classic tout en offrant la maniabilité du modèle City. Avec un poids de 7,58 tonnes il demeure aussi plus léger que ses concurrents. Spécialement adapté pour accueillir des chariots embarqués, le District affirme sa polyvalence.

Fruehauf offre la possibilité d'ajouter des équipements optionnels aux véhicules pour les adapter à des besoins spécifiques d’exploitation, comme le rangement des différents accessoires, arrimage de fret ou encore manutention des marchandises. Afin d’optimiser l’utilisation et le temps d’immobilisation chez le client, le véhicule District peut se décliner avec la carrosserie Quick Slide.