Fruehauf renoue avec le transport combiné rail-route

Acteur majeur sur le marché de la remorque, le constructeur Fruehauf présente sa dernière remorque « Rail&Road » conçue pour le transport combiné ferroviaire et routier.

Présent sur des projets de transport rail-route bien avant guerre, Fruehauf a eu l’occasion de montrer sa maitrise du sujet à plusieurs reprises et notamment à la commercialisation en 1960 de sa première remorque de ce type baptisée « Kangourou ».

La « Rail&Road est la solution de transport combiné, adaptée à la fois au réseau routier et ferroviaire. Préhensible par pinces, cette remorque est compatible avec plusieurs types de wagons et de normes pour le transport par voies ferrées.

Doté d’un châssis renforcé mécanosoudé de 6,6 tonnes, il est reconnu pour sa robustesse, garantissant fiabilité et longévité. Ce châssis a été testé dans des conditions de charges extrêmes pour prétendre à une résistance jusqu'à 40 tonnes de charge. La remorque est dotée d’un toit renforcé et une hauteur maximale limitée à 4 mètres pour une longueur de 13,6 mètres. Enfin, elle répond à la norme P395, sésame du transport combiné. Aussi, elle est conforme à la norme XL et convient donc parfaitement au transport routier.

Marque du groupe Européen Wielton, Fruehauf bénéfie à ce titre des réseaux commerciaux des différentes filiales du groupe, Wielton en Pologne, Langerdorf en Allemagne, Viberti en Italie, Lawrence David en Angleterre et Wielton Africa en Afrique de l’Ouest. Les produits Fruehauf fabriqués en France à Auxerre (89) sont distribués partout en Europe et en Afrique.