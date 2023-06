Fusion en vue entre Fuso et Hino

Pour renforcer la compétitivité des constructeurs japonais de camions, dans le domaine de la connectivité et de la décarbonation, Daimler Truck et Toyota envisagent la fusion de leur marque Fuso et Hino au sein d'une co-entreprise.

Daimler Truck, Mitsubishi Fuso, Hino et Toyota Motor Corporation ont conclu un protocole d'accord sur l'accélération du développement des technologies avancées avec la fusion de Mitsubishi Fuso et Hino Motors.

Les 4 marques collaboreront pour atteindre la neutralité carbone et créer une société de mobilité en développant les technologies CASE (connectées/autonomes et automatisées/partagées/électriques) et en renforçant le secteur des véhicules commerciaux à l'échelle mondiale.

Mitsubishi Fuso et Hino fusionneront sur un pied d'égalité et collaboreront dans les domaines du développement, de l'approvisionnement et de la production de véhicules commerciaux. Elles créeront un constructeur japonais « de véhicules industriels compétitif » à l'échelle mondiale. Daimler Truck et Toyota investiront à parts égales dans la société holding (cotée en bourse) née de cette fusion. Ils collaboreront au développement de l'hydrogène et d'autres technologies CASE pour soutenir la compétitivité de la nouvelle société.

« En unissant leurs forces, Mitsubishi Fuso et Hino créeront des synergies et renforceront la compétitivité des constructeurs japonais de camions, contribuant ainsi à consolider les fondations des industries automobiles japonaise et asiatique et apportant une contribution à leurs clients, aux parties prenantes et à la société » expliquent les constructeurs.

« L’annonce d'aujourd'hui constitue une étape cruciale dans la réalisation de cet avenir sur le plan économique et dans la mise en place d'un système de transport durable. La nouvelle entreprise prévue sera une force majeure en Asie du Sud-Est et un associé important de la famille Daimler Truck » a commenté Martin Daum, PDG de Daimler Truck

« Main dans la main, nous accélérerons le développement de technologies avancées afin de surmonter la concurrence mondiale de plus en plus féroce » a déclaré Satoshi Ogiso, PDG de Hino.

Les détails concernant la portée et la nature de la collaboration, y compris le nom, le lieu, le ratio d'actionnariat et la structure d'entreprise de la nouvelle société holding seront décidés au cours des 18 prochains mois. Les parties envisagent de signer les accords définitifs au cours du premier trimestre 2024 et visent à conclure la transaction d'ici la fin de l'année 2024. Une fois que toutes les parties concernées seront parvenues à un accord, elles iront de l'avant en fonction de l'approbation des conseils d'administration, des actionnaires et des autorités concernées.