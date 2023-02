Fuso Canter : le petit camion fête ses 60 ans

Fuso, la filiale japonaise de Daimler Truck et l’un des principaux constructeurs de véhicules industriels d’Asie, célèbre le 60e anniversaire de son petit camion Canter, mondialement connu. Et pour cause, depuis son lancement en 1963, plus de 4,5 millions d’exemplaires ont été produits et il est toujours disponible dans 70 pays (12 en CDK).

Un camion mainstream et mondial

La première génération de Canter, baptisée T720, a été lancée sur le marché japonais en mars 1963 et a immédiatement trouvé son public, préfigurant déjà le véhicule industriel léger urbain et serviciel du futur. Si son design a naturellement beaucoup évolué au fil du temps, il a toujours conservé un look inspirant à la fois sécurité et sympathie. Au point de devenir le leader du segment des camions légers sur de nombreux marchés clés dans le monde. Par exemple, en Indonésie, l’un des premiers marchés pour Fuso, le Canter est en tête de son segment depuis 48 ans !

Avec le eCanter, Fuso a pris le virage électrique assez tôt

En 2017, Fuso a lancé le eCanter, le premier camion électrique produit en série au Japon dans le segment des véhicules industriels légers. Son successeur, entièrement redessiné et baptisé Next Generation, lui aussi 100 % électrique, a été dévoilé en 2022. Cette nouvelle génération entrera en production cette année dans les usines Fuso de Kawasaki, au Japon, et de Tramagal, au Portugal. C’est bien entendu le site portugais de Tramagal qui assure la production pour les marchés européens, dont la France.