Fuso dévoile la nouvelle génération de Canter électrique

Depuis son lancement en petite série en 2017, le Fuso eCanter s'est écoulé à près de 450 unités au Japon, en Europe, en Amérique de Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cinq ans plus tard, la filiale de Daimler Truck annonce l'arrivée du dernier eCanter. La nouvelle génération du camion électrique est dotée de l'eAxle, qui intègre le moteur électrique dans l'essieu arrière pour une chaîne cinématique plus compacte. Côté nouveautés, le dernier Fuso eCanter est équipé d'un nouveau concept de batterie modulaire. Le camion est ainsi disponible avec trois options de packs de batteries en fonction de l'empattement (la gamme d'empattements a été élargie, de 2 500mm à 4 750mm). Les véhicules équipés d'une seule batterie, d'une capacité nominale de 41,3 kWh, ont une autonomie allant jusqu'à 70 km, et les véhicules dotés de deux batteries ont une autonomie de 140 km, et enfin ceux équipés de trois batteries, de 200 km.

Une première européenne à l'IAA

Le nouveau modèle est également doté d'une unité de prise de force (PTO) selon les besoins d'applications des clients. De plus, la gamme va couvrir plus de 100 variantes, dont 28 sur le marché japonais, avec l'objectif de répondre à un panel de besoins logistiques. En plus du modèle de 7,5 tonnes, la nouvelle génération sera proposée dans des classes de poids entre 4,25 tonnes et 8,55 tonnes. Par ailleurs, la gamme de cabines est également étoffée, avec une cabine plus large (1 995mm) en plus de la cabine de 1 695mm.

La commercialisation de l'eCanter de nouvelle génération débutera au printemps 2023 au Japon, suivie du lancement sur d'autres marchés étrangers dans les années à venir. En attendant, la première européenne aura lieu au salon IAA, du 20 au 25 septembre à Hanovre (Allemagne).