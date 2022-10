GAC Car Fleet agrémente son logiciel du TCO prédictif

Petit à petit, l’outil de gestion de flotte développé par GAC Technology s’actualise pour prendre en compte l’ensemble des problématiques que peuvent rencontrer les responsables de parcs. Après une évolution s’adaptant à la LOM et au crédit mobilité, un traitement des forfaits post-stationnement et des notes de frais ou encore une diversification de ses activités avec la gestion d’actifs et de consommables, GAC Car Fleet complète son offre avec un nouveau module visant à établir une projection du coût des véhicules à intégrer en flotte. Bref, un outil décisif dans l’élaboration de la car policy d’une entreprise.

Pour cause : ce dispositif aidera les gestionnaires à paramétrer en amont le calcul de TCO prédictif avec les éléments de dépenses souhaités de types loyer, maintenance, assurance ou carburant puis de sélectionner une durée de location ainsi qu’une distance de parcours envisagée pour une simulation la plus juste possible. Dans le cadre du verdissement du parc automobile, un comparatif entre TCO d’un véhicule thermique et d’un véhicule hybride ou électrique est également possible. Un pilotage financier et fiscal centralisé au cœur d’une plateforme digitale unique, voilà de quoi simplifier le travail des responsables de flottes.