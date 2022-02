GAC Technology diversifie ses activités avec Fleezy

Après une année 2021 record en termes de prise de commandes, GAC Technology poursuit le développement de ses - nombreux - projets. Si l'internationalisation des activités et le développement de la date sont deux piliers, l'entreprise relais de croissance avec une nouvelle activité. Comme annoncé l'été dernier par son P-DG, Mathieu Echalier, l'entreprise lyonnaise vise de nouveaux marchés avec Fleezy. Une nouvelle entité chargée de la gestion des biens et des ressources en entreprise. Soit les badges d’accès aux bâtiments, les ordinateurs, les téléphones, les abonnements divers, etc. « L’idée est d’assurer un suivi des biens mis à disposition des salariés : quoi ? quand ? combien ? », souligne le dirigeant.

« L'objectif de Fleezy est de faire gagner les petites et grandes entreprises en efficacité, en leur permettant de centraliser toutes les informations nécessaires au suivi et à l'équipement d'un collaborateur. Depuis son arrivée, jusqu'à son départ. Nous souhaitons ainsi les aider à rationnaliser, à diminuer les dépenses inutiles en leur permettant d'identifier rapidement leurs actifs, les coûts, les échéances et reconductions de contrats, etc. », développe Nicolas Boileau, product owner de Fleezy.

De quoi s'agit-il ?

D'une manière très concrète, Fleezy se présente comme une solution en ligne, de type software as a service (SaaS) permettant de centraliser toutes les données de biens et services, assurer un suivi en temps réel de leur affectation, d'alerter le gestionnaire des échéances à venir (fin de contrat ou reconduction d'abonnement par exemple) et d'avoir une vue d'ensemble des dépenses en cours.

Commercialisé sous la forme d'un abonnement mensuel (à partir de 199 euros par mois HT) dont la tarification est modulée en fonction de la taille de l'entreprise - et donc du nombre de salariés - Fleezy donne accès au gestionnaire de bien à toutes les fonctionnalités du logiciel plus trois modules au choix de ce dernier. L'accès à des modules complémentaires étant facturé en sus (dès 40 euros/mois HT).