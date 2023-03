Gac Technology nomme son directeur international pour accélérer sa croissance

Maxime Bergès rejoint Gac Group en tant que directeur international et devient membre du comité de direction. Diplômé de l’EM Lyon, l'homme a plus de 20 ans d'expérience en IT. Il a débuté sa carrière en 1999 chez Devoteam à Paris, en participant activement au développement du secteur finance, puis de la Business Unit Auvergne-Rhône-Alpes. En 2011, il enrichit son expérience de directeur régional au sein du groupe Econocom en élargissant l’offre de services IT et le portefeuille clients du groupe. Maxime Bergès rejoint ensuite l’éditeur de logiciels GiSmartware (Système d’information Géographique et GMAO) en tant que directeur commercial France & International. En 2016, il intègre l’entité Cloud Infrastructures Services de Capgemini France, pour prendre en charge la Market Unit CPRD (Consumer Product, Retail and Distribution) et assurer, avec son équipe, le business développement et la gestion du P&L de l’activité. Cette dernière expérience renforce son expertise dans la vente et la gestion de projets complexes auprès de grands comptes internationaux.

C’est donc fort d’une solide expérience que Maxime Bergès rejoint l’aventure Gac Group, animé par les nouvelles ambitions du groupe autour de l’internationalisation. Cette dernière s’est notamment accélérée depuis l’entrée des fonds NewAlpha Verto et Bpifrance au capital du groupe, ou encore l’acquisition de la plateforme espagnole Optima Fleet en 2022. Sa mission : élaborer et porter la stratégie d’expansion de l'entreprise lyonnaise, manager l'équipe internationale et développer le réseau de partenaires de ses pays cibles.

"Je suis aujourd’hui très fier et enthousiaste de participer pleinement à l’aventure internationale de GAC Group, et de contribuer au développement de ses activités en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne ou encore en Afrique, confie-t-il. Je peux déjà témoigner du formidable “esprit GAC” impulsé par son fondateur Matthieu Echalier, ainsi que de la forte implication de chacun dans la réponse aux besoins actuels et futurs de nos clients."