Gac Technology nomme son nouveau directeur technique

À 41 ans, Bertrand Malet rejoint l’éditeur de logiciels de gestion de flottes automobiles Gac Technology, au poste de CTO (chief technical officer). À ce poste, il supervise l’innovation technique de l’entreprise et le déploiement des technologies, en phase avec l’évolution du marché et les besoins des clients. Il co-construit la stratégie technique de l’entreprise, en étroite collaboration avec Clément Fauré, directeur R&D et IT de Gac Group.

Au quotidien, Bertrand Malet et ses équipes sont par ailleurs responsables de l’amélioration continue du logiciel de gestion de flottes automobiles Gac Car Fleet. « Je suis ravi de mon arrivée en tant que CTO chez Gac Technology et je suis déjà enchanté par l'accueil chaleureux et l'atmosphère qui règne au sein de l'entreprise. Je suis déterminé à apporter ma vision et mes compétences techniques pour soutenir notre croissance. Grâce à notre expertise collective et notre esprit d’innovation, nous serons en mesure de repousser les limites et d'offrir des solutions technologiques de pointe à nos clients » commente-t-il.

Betrand Malet a effectué son début de carrière au sein de la place de marché européenne Adthink (anciennement Advert Stream) dédiée à la mise aux enchères d’espaces publicitaires digitaux. D'abord en tant que chef de projet R&D, puis au poste de directeur technique adjoint. Lors du changement d'identité de l'entreprise en 2011, il devient directeur technique et supervise les équipes de développement dans l’évolution des outils de traitement statistique, et la transformation en méthodologie agile des équipes du groupe. En 2020, il est nommé head of display network et prend ainsi la direction de l’équipe commerciale en charge de la relation avec les éditeurs, en parallèle de ses missions de CTO.