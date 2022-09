GAC Technology ouvre son capital pour accélérer son développement à l’international

Les ambitions de GAC Technology demeurent intactes. Présidée par Mathieu Echalier et dirigée par Géraud Porteu, l’entreprise entend « devenir le leader européen des logiciels de gestion de biens et services tels que les véhicules, l’immobilier ou les autres actifs pour les entreprises ». Toujours en croissance en France et ayant déjà un pied à l’international, notamment en Italie et au Benelux, l’éditeur lyonnais avait cependant besoin de s’appuyer sur de nouveaux partenaires pour mener à bien ses projets. C’est désormais chose faite avec l’entrée de deux nouveaux acteurs à son capital.

La PME lyonnaise a ouvert ses parts au fonds de Growth Equity NewAlpha Verto, « spécialisé dans l’accompagnement des PME rentables et en forte croissance », ainsi qu’à l’un de ses partenaires historiques, Bpifrance qui prend une part minoritaire complétée d’un financement obligataire ARR. Mathieu Echalier conserve, lui, 34 % de l’entreprise. Le reste du capital étant réparti entre l’équipe managériale et les collaborateurs associés dans l’entreprise depuis début 2022.

Croissance organique et potentielles acquisitions

« Cette réorganisation de nos actionnaires, qui ne change rien au quotidien de nos équipes, va nous permettre de mettre en œuvre notre stratégie en nous appuyant sur les retours d’expériences de NewAlpha Verto et de Bpifrance dans l’accompagnement de projets d’éditeurs de logiciels en forte croissance. Leurs réseaux, les acteurs de leurs écosystèmes, leurs réussites et les écueils à éviter nous seront extrêmement utiles », commente Matthieu Echalier, le P-DG de GAC Technology.

« Nous sommes ravis d’accompagner le développement de GAC Technology au cours des prochaines années. Nous avons d’ores et déjà identifié de nombreux leviers afin d’accélérer la croissance organique de la société ainsi que de potentielles acquisitions », abondent Antoine Dary et Thomas Fort, du fonds NewAlpha Verto.