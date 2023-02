"Gac Technology performe grâce à l'innovation et l'investissement de ses équipes"

"Humain" et "innovation". C'est par ces deux mots que Matthieu Echalier, président-fondateur de Gac Technology résume les 15 ans d'existence de l'entreprise. L'éditeur de logiciel de gestion de flotte a connu une fois encore une année 2022 record et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Internationalisation et renforcement des positions sur le marché français sont au programme de ce début 2023.

Gac Group a fêté ses 15 ans en fin d'année 2022. Année qui a vu une nouvelle fois les résultats de la société performés. Avec un chiffre d’affaires en croissance continue (+25 en 2022 par rapport à 2021), l’entreprise lyonnaise passe un nouveau cap qui se traduit dans ses développements en France et à l’international. À la clé, des résultats positifs, au sein de l’ensemble de ses filiales : Gac Technology pour la gestion de flottes automobiles et Gac Real Estate Software pour la gestion des actifs immobiliers).

"L’aventure entrepreneuriale incroyable de Gac Group ne cesse de monter en puissance, et c’est un vrai plaisir d’être aux commandes de cette fusée, confie Matthieu Echalier. 2022 aura été ponctuée par de nombreux faits marquants (une nouvelle organisation, l'entrée au capital de deux fonds d'investissement, des acquisitions, etc.), et ma plus grande satisfaction est de constater que l’ensemble des collaborateurs de Gac Group soutient cette aventure, et participe activement à cette croissance vertueuse et équilibrée".

429 000 véhicules en gestion

À fin décembre, ce sont plus de 429 000 véhicules (véhicules, engins, camions et vélos) qui sont gérés dans Gac Car Fleet. L'éditeur de logiciel note que "la dimension environnementale gagne du terrain sur le marché de la flotte automobile : les véhicules “propres” représentent 12 % du parc total géré (69 % de diesel et 19 % en essence). Dans le même temps, la location longue durée progresse chaque année avec 70 % des véhicules gérés en contrat LLD".

En parallèle, plus de 100 connecteurs ont également été développés en externe avec les fournisseurs et en interne avec les clients. Et plus de 400 évolutions ont été développées et mises en production en 2022 afin de répondre au plus près des besoins réels des gestionnaires (optimisation de la gestion des engins, amélioration du module permettant de trouver la loi de roulage la plus adaptée, lancement du TCO prédictif...).