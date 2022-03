GAC Technology s’occupe (aussi) des notes de frais

L’éditeur de logiciels lyonnais a noué un partenariat avec son homologue N2JSoft en vue de simplifier le traitement des frais professionnels. Un service qui vient étoffer l’offre, de plus en plus complète, de GAC Technology.

Après un rapprochement avec le télématicien Océan afin d’optimiser les TCO des flottes puis le déploiement de son outil Fleezy pour la gestion des actifs en entreprise, l’éditeur lyonnais de logiciels de gestion de flottes automobiles ajoute une nouvelle corde à son arc d’activités grâce à la fintech N2JSoft.

Créée en 2015, celle-ci accompagne les sociétés dans la digitalisation et l’optimisation de leurs processus administratifs avec sa solution N2F. Disponible dans 72 pays et 11 langues, cette dernière a d’ailleurs convaincu plus de 10 000 entreprises de types PME, ETI et grands groupes – quand GAC Technology épaule plus de 350 clients du secteur public ou privé grâce à un écosystème de plus de 165 fournisseurs et partenaires.

Échanger pour s’adapter

Avec cette expertise, N2JSoft figurait donc comme un acteur tout indiqué pour agrémenter les services déjà proposés par GAC Technology. Cette collaboration, capitalisant donc sur la complémentarité de leurs outils, prend la forme d’un connecteur développé spécifiquement entre les applications des deux éditeurs. Celui-ci centralise ainsi l’ensemble des coûts liés à un même véhicule et les données sont automatiquement intégrées afin de gagner du temps et de limiter les risques d’erreurs humaines. Cette association a donc pour objectif de faciliter le travail des gestionnaires mais aussi « de s’adapter toujours davantage aux demandes et besoins de nos clients » confirme Nicolas Dubouloz, CEO de N2JSoft. Qui aspire « à déployer ce partenariat sur de plus en plus de clients communs. »