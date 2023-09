Gaël Navinel prend la tête de l’après-vente automobile France & Benelux chez Robert Bosch

Gaël Navinel vient d’être nommé au poste de vice-president vente Europe de l’ouest, en charge de l’ensemble des activités après-vente automobile de Bosch en France et au Benelux. Il succède ainsi à Thierry Leblanc, qui a fait valoir ses droits à la retraite après plus de dix-huit ans au sein du groupe allemand.

Diplômé en management d’Audencia, et après un CSNE en Allemagne, Gaël Navinel a débuté sa carrière à des postes en marketing et ventes au sein de différentes divisions du Groupe Bosch, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. Il rejoint l’activité Automotive Aftermarket fin 2001, dans un premier temps au marketing, pour ensuite occuper, de 2005 à fin 2016, diverses fonctions commerciales grands comptes chez l’équipementier. Depuis janvier 2017, il occupait le poste de director sales retail Europe/Moyen Orient et avait également repris la responsabilité du Marketing Retail Europe en mars 2020.

Les différentes fonctions qu’il aura occupé durant toutes ces années lui ont permis de se forger une solide expérience internationale et d’acquérir une vision globale du marché de la rechange automobile et de ses évolutions.

Gaël Navinel déclare : « Je remercie sincèrement le Groupe Bosch pour la confiance qu’il me témoigne. Après avoir contribué au développement de l’activité automotive aftermarket de Bosch en France et à l’international depuis plus de 20 ans, je mesure la responsabilité qui sera la mienne en succédant à Thierry Leblanc et j’en suis particulièrement heureux et fier. Avec l’ensemble des managers de la division automotive aftermarket, j’aurai à cœur de poursuivre le développement de nos offres produits et services pour nos clients en m’appuyant sur ce qui fait la force de Bosch : un groupe stable, dynamique et innovant avec une vision long terme, une marque attractive, des fondamentaux solides, des expertises reconnues, une culture historique du développement durable et surtout des équipes compétentes et motivées qui permettront à nos clients de relever avec confiance les nombreux défis de la transformation de la mobilité. »