Garantie F2G signe un partenariat avec le groupe ID Rechange

Les garagistes des distributeurs adhérents d’ID Rechange et les professionnels du réseau Nexusauto pourront bénéficier des services de garantie f2G pour développer le commerce VO et l’activité de leurs ateliers.

Alternative aux assurances spécialisées et à l’autogestion des garanties VO, Garantie F2G poursuit son développement auprès des professionnels de l’entretien et de la réparation automobile. L’entité annonce la signature d’un partenariat avec le groupe ID Rechange et ses huit plateformes de distribution de pièces de rechange.

Grâce à cet accord, les garages clients des 300 distributeurs adhérents à ID Rechange pourront « bénéficier d’une solution adaptée à la règlementation du marché concernant la garantie légale de conformité, sans compromettre la rentabilité de l’activité », explique Henri de la Roncière, fondateur de Garantie F2G. Les services visent à optimiser « drastiquement » le coût de la gestion des garanties en autogestion, à travers notamment le rapatriement sans frais et dans l'atelier d'origine, des véhicules subissant des pannes.

5 000 garages adressés

En parallèle, le garantisseur adressera également ses solutions aux 200 professionnels du réseau Nexusauto. « Garantie F2G élargit notre offre de services et permet à nos partenaires de gérer toutes les pannes dans leurs ateliers, ce qui réduit les coûts de garantie des véhicules d'occasion qu'ils vendent. Je suis convaincu que notre réseau va profiter de ce service qui professionnalise l'autogestion », commente Frédéric Bouvier, directeur du réseau Nexusauto.

Au total, le partenariat permettra à plus de 5 000 garages de bénéficier des services de Garantie f2G conçus pour stimuler le trafic des ateliers des professionnels de l’entretien et de la réparation automobile.