Gates lance une nouvelle gamme de pièces caoutchouc-métal (RTM)

Gates annonce l'introduction d'un programme de pièces caoutchouc-métal (RTM) composé de cinq groupes de sous-produits. Cette nouvelle offre élargira considérablement l'offre rechange du constructeur, générant des opportunités de vente pour les distributeurs de la réparation indépendante et leurs clients garagistes.

Rappelons que la raison d’être et la mission des pièces RTM est de réduire la génération de bruit, de vibrations et de dureté à partir d'une large gamme de composants fonctionnant dans une variété de systèmes embarqués de véhicules. En maîtrisant les vibrations à la source et en limitant leur transmission dans l'habitacle, les pièces RTM jouent un rôle clé dans l'amélioration du confort de conduite.

La nouvelle gamme complète celles de produits Gates existantes et couvrira initialement les essieux, les suspensions, le moteur et les transmissions. Les pièces caoutchouc-métal pour les échappements et les organes de direction seront disponibles en un second temps. La gamme initiale de 400 références a été construite à partir d'une étude de marché approfondie réalisée par l’équipementier lui même. Les premiers groupes de produits qui sont lancés devraient satisfaire la demande existante pour une large gamme de modèles les plus populaires sur les marchés EMEA.

Gates prévoit que les produits RTM créeront de nouvelles opportunités de profit à long terme pour les distributeurs et les réparateurs. Cette nouvelle offre devrait également attirer l'attention d'autres acteurs du marché désireux d'ajouter des marques de fabricants d’origine avec un large portefeuille de produits de rechange équivalents et faciles à installer.

Jean-Christophe Etienne, directeur du développement stratégique des affaires et des produits, tient à souligner l'importante recherche, le souci du détail et l'effort engagés pour garantir la fiabilité des pièces de la nouvelle offre : « En tant que fabricant OE, réputé pour fournir des solutions automobiles de la plus haute qualité, les spécifications de la ligne sont toujours considérées comme les références régissant la qualité de la construction et les matériaux utilisés pour tous les produits Gates ».

La gamme RTM est conforme à cette politique et, comme toutes les pièces, sont couvertes par la garantie de la marque.