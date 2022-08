Gates va promouvoir la mobilité électrique à Automechanika

L'équipementier d'origine américaine, leader mondial dans la fabrication de courroies de transmission et de produits de transmissions hydrauliques, apporte également son expertise dans l'électromobilité. Présent à Automechanika, Gates va en profiter pour mettre l'accent sur l'importance de l'électrification dans la part de marché des distributeurs indépendants de l'après-vente automobile afin que ces derniers restent compétitifs. Gates va également mettre en avant ses nouvelles solutions pour les véhicules de dernière génération, notamment hybrides et électriques. Le stand de 60 m², qui aura pour thème « du fournisseur au partenaire », sera divisé en trois kiosques qui comprennent une présentation de l'offre de groupes motopropulseurs comme le moteur à combustion interne (ICE). Il aura également un espace jeu, où les visiteurs pourront prendre part à des jeux de réalité virtuelle. Résolument tourné vers l'électrification, le stand suivra deux idées directrices de l'« Electric Thinking » (penser électrique) proposé par Gates :

Les distributeurs indépendants de l'aftermarket doivent passer à l'électrification maintenant dans le but de saisir les futures possibilités de vente. En collaborant avec les équipementiers de première monte des véhicules électriques, Gates va pouvoir continuer à « établir des normes de rechange pour les pièces de qualité, fiables et durables. »

« L'Electric Thinking est la force motrice de notre offre et, par conséquent, celle de notre stand à Automechanika. Gates pense que pour gérer une transition réussie vers les véhicules électriques, les ateliers auront besoin non seulement de produits et de technologies pertinents, mais aussi d'un accès à une vaste quantité d'informations techniques. Nous développons continuellement de nouveaux supports de formation, en donnant une longueur d'avance à nos clients. Nous avons déjà l'infrastructure en place pour livrer afin de permettre à nos distributeurs de répondre aux exigences de leurs clients », indique Steven Zimmer, vice-président aftermarket EMEA. Gates va ainsi mettre en avant son expérience dans la pièce d'origine afin de convaincre les acteurs de l'après-vente des opportunités qu'offrent ses systèmes d'entraînement et ses solutions de refroidissement, sa gamme de pièces hybrides et ses produits E-Start (courroies et kits de courroies dédiés aux véhicules électriques et hybrides. Sans oublier la gamme de produits Fluid Power, comprenant des flexibles de liquide de refroidissement modulaires et des pompes à eau électriques.