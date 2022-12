GCA reprend les sites BMW-Mini d’Angers et Saumur de Dynamism Automobiles

Selon une note de l’Autorité de la concurrence, la société GCA Investissements est en passe de reprendre la totalité des actions du capital de Dynamism Automobiles. Le groupe de David Gaist s’apprête donc à ajouter deux sites BMW-Mini à une liste déjà longue. Les points de vente en passe d’être repris se situent à Angers et Saumur (Maine-et-Loire). Ils complètent les 15 sites BMW et 11 établissements Mini possédés par GCA Investissements. Cette acquisition entre dans le cadre d’un large mouvement de concentration du réseau BMW-Mini en France, entamé sous l’impulsion du constructeur.

Complément géographique

La société Dynamism Automobiles appartient à Richer Automobiles, dirigée par Sébastien Richer. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros en 2021 et ses deux sites permettent à GCA de compléter son maillage géographique en région Pays de Loire, non loin de son siège de Cholet. Le distributeur possède ainsi plusieurs établissements BMW-Mini à Niort, aux Sables-d’Olonne et à La Roche-sur-Yon. Pour mémoire, la firme a récemment fait l’acquisition des trois sites BMW-Mini du groupe Pautric implantés en Normandie. Elle détient également deux points de vente BMW Motorrad, à Angers et La Roche-sur-Yon.