GCA s’associe aux frères Guénant pour reprendre 3 concessions BMW Mini

Le groupe GCA reprend trois concessions BMW Mini sur la façade Atlantique. La montée en puissance du groupe de David Gaist dans le réseau de BMW Group France se poursuit, avec 14 points de vente, dont 2 consacrés à BMW Motorrad. Les trois nouveaux sites se situent à la Roche-sur-Yon, aux Sables d’Olonne et à Niort. Le distributeur s’est associé aux frères Guénant, qui conservent une participation importante mais minoritaire dans ces affaires. Ces sites rassemblent 59 salariés et représentent 670 VN pour 695 VO. L’objectif des deux partenaires porte sur une amélioration des performances commerciales dans une région vendéenne au potentiel important. Dans le même temps, le groupe GCA vient d’ouvrir son deuxième centre BMW Motorrad à la Roche-sur-Yon, poursuivant ainsi sa diversification sur le marché du deux-roues.

Première étape

Ces acquisitions ne sont que les premières étapes d’un développement programmé par le distributeur. Une « feuille de route » qui devrait se concrétiser dans les prochains mois, selon le groupe. « Nous souhaitons à l’avenir faire partie des distributeurs importants de BMW en France. A l’échelle de notre groupe, l’enjeu est de disposer d’une marque premium en complément de nos gammes généralistes » explique David Gaist, fondateur et président du groupe GCA. La firme devrait donc encore monter en puissance au sein du réseau de BMW Group France. Pour mémoire, GCA est le premier distributeur Toyota-Lexus en France et représente 11 marques au total (auto et moto). « Quels que soient les constructeurs, les concentrations et les regroupements ne sont pas terminés. A l’heure de la réduction des marges de distribution, le modèle permet de maitriser les coûts différemment » souligne-t-il. L’année 2022 ne devrait donc pas être qu’une année de consolidation pour le groupe GCA.